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Mansur Yavaş bu işe ne diyecek? İhaleye fesat karıştırdılar

Mansur Yavaş ‘şeffaf belediyecilik’ yalanı ile canlı yayın ihalesi düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ANFA’nın yeşil alan bakım ve onarım ihalesinde ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi.

Güncel / 02 Temmuz 2019 Salı 23:30
Mansur Yavaş bu işe ne diyecek? İhaleye fesat karıştırdılar
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Mansur Yavaş ‘şeffaf belediyecilik' yalanı ile canlı yayın ihalesi düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANFA'nın yeşil alan bakım ve onarım ihalesinde ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi.
İnternetten canlı yayında verilen ihalede ihale bitimi sonrası ihale komisyonu başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca Mansur Yavaş'ın ‘Şeffaf ihale' yalanı deşifre oldu.
İhale komisyonu başkanı mikrofonun açık olduğunu unutup, ihaleye katılan bir katılımcıya evraklarının eksik olduğunu bu evraklarını daha sonra tamamlamasını söyledi.

İşte o anlar;

 

Mansur YavaşCanlı Yayınİhaleye Fesat


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