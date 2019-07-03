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Instagram ve WhatsApp çöktü

Sosyal medya devi Instagram ve WhatsApp'a bazı ülkelerde erişim sağlanamıyor. Erişim sorununun nedeni henüz bilinmiyor.

Teknoloji / 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
Instagram ve WhatsApp çöktü

Sosyal medya devi Instagram ve WhatsApp'a pek çok ülkede erişim sağlanamıyor.

Dün yaşanan Cloudflare servisinin çöküşünden etkilenmeyen Facebook servislerinde, bugün erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle WhatsApp ve Instagram'ı etkileyen erişim sorunu, Facebook'ta ise kendini platformun yavaş hizmet vermesiyle gösteriyor.

Şu an Avrupa ve Amerika'dan pek çok sorun bildirimi yapılmış olmakla birlikte, Türkiye'de henüz bu servislerde ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Sorunun Türkiye'ye sıçrayıp sıçramayacağı ve nedeni ise şimdilik belirsiz.

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