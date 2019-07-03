İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!

Sözcü Kalın şunları söyledi:



Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir.



Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir.



Bunun basın özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir.



CEMİL BAYIK WASHINGTON POST'A MAKALE YAZMIŞTI: TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEĞİZ



PKK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Washington Post'a bir makale yazmış, Türkiye'yi değiştireceklerini ve daha demokratik hale getireceklerini söylemişti.