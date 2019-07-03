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Erzurum'da feci kaza! Doğum günü partisi dönüşü hayatını kaybetti

Erzurum’da doğum günü partisi dönüşü araç bulamayınca otostop çeken 3 kız arkadaşın bindiği hafif ticari araç kaza yaptı. Alkollü sürücünün yaptığı kazada 16 yaşındaki Berrak K., hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:00
Erzurum'da feci kaza! Doğum günü partisi dönüşü hayatını kaybetti

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 16 yaşındaki Berrak K., 14 yaşındaki kız kardeşi Şura K. ve diğer arkadaşı 17 yaşındaki Beyza A. ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için Terminal Caddesi üzerindeki bir kafeye geldi.

Doğum günü partisinin ardından yürüyerek üniversite kavşağına kadar gelen genç kızlar, Ilıca’daki evlerine dönmek için araç bulamayınca otostop çekmek zorunda kaldı. Genç kızlar, sürücüsünün yaşlı olduğunu gördükleri araca binmeye karar verdiler. Kızlar, B.Ç. isimli sürücünün alkollü olduğunu da fark etmeyerek araca bindi.


B.Ç. (58) isimli sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Berrak K.(16),Şura K.(13) ve Beyza A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan Berrak K., 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 promil alkollü çıkarken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Genç KızlarDoğum GünüKalp MasajıDireksiyonAtatürk Üniversitesi


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