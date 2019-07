Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK Başkanı'na flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilere hitaben şunları söyledi: Biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz. Böyle görmek istiyoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 mezunlar derneğimiz bulunuyor. Mezunlarımızın bulunduğu her ülkede böyle bir kontak noktasının olması şarttır. Mezunlarımız kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymasınlar. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardteş üzerindeki hakkı bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde kardeşlik mekânla ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşilk son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bağdır, hukuktur.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı yaklaşık 150 bin civarındadır. Uluslararası öğrenci projesinin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yadediyorum. Son 7 yıldır Türkiye Bursları adı altında yürütülen bu hayırlı işte adı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 147 bin başvurunun olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myammar gibi yerlerden gelmesi programının asli gayesine ulaşmasının işareti olarak görüyorum.





"YÖK BAŞKANI'NA HATIRLATIYORUM: ÇALIŞMANI BU ŞEKİLDE YAP"



Ülkemizde 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz 2023 yılında bu sayıyı 200 bine çıkarmaktır. Bu toprakları inşallah yeniden en ön sıralara çıkaracağız. G-20 zirvesinde Japonya'daydık.

Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

Lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu? Vardı. Sonra bunları karıştırdılar.



"KARDEŞLİK SON NEFESE KADAR DEVAM EDECEK BİR MUHABBETTİR"



Burada mezun olan öğrencileri takip etmek lazım. Burayla ilişkilerinin devamını sağlamak. Yoksa bunun hiçbir hayırı olmaz. Çünkü biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz. Böyle görmek istiyoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 mezunlar derneğimiz bulunuyor. Mezunlarımızın bulunduğu her ülkede böyle bir kontak noktasının olması şarttır. Mezunlarımız kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymasınlar. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardteş üzerindeki hakkı bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde kardeşlik mekânla ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşilk son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bağdır, hukuktur.



"ADALETİN HAKİM OLDUĞU KÜRESEL BİR DÜNYA İNŞA ETMELİYİZ"



Nerede yaşarsanız yaşayın, ne iş yaparsanız yapın, bu ülke ile ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın. En önemlisi sizlerin ortak dilidir. Adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte çalışmalıyız. Avrupa'da 6 milyonun üzerinde Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. İletişim teknolojisinin baş döndürücü hızla ilerlediği, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü enformasyonun tam ortasındayız. Algıların olguların yerine geçtiği, dijital savaşların cephe savaşlarından çok daha yıkımı getirdiği bir dönemdeyiz. Elbette tarihi geriye saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen bu gelişmeleri kendi değerlerimiz ve ilkemiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.



"SON 17 YILDA ÇOK BÜYÜK MESAFE ALDIK ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIDIK"



Tarihimizden güç alarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz. Bunu sizlerin geleceği için de yapmak zorundayız. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. Siyaset, ticaret, eğitim, sağlık, teknoloji, savunma alanlarında ülkemizi ileriye taşıdık. Şayet bugün pasaportu itibar gören, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa hiç şüphesiz son dönemde attığımız adımların neticesidir. Bugün 'dünya beşten büyüktür' diyebilen bir Türkiye varsa katettiğimiz mesafenin özgüveni sayesindedir. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında sesini yükselten Türkiye bizim dönemimizde yakalanılan başarının neticesidir.



"BUNLARIN HEPSİ AYNI BATAKLIKTAN BESLENEN PARAZİTLERDİR"



Asırlardır adalet, barış, insanlığın huzuru ve esenliği tesis etmiş bir milletin misafirleri olarak sizler buradasınız. Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme hakir görme yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı korurken de, yurtdışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın zulümlere tepkimizi koyarken asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik. Biz sadece adaletin peşindeyiz. İster DEAŞ'lı, ister PKK'lı olsun insan kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir, aynı madalyonun diğer yüzleridir.



"HALKINIZA ŞAHSIMIN VE MİLLETİMİN SELAMLARINI İLETİYORUM"



Ülkelerinizde etkili kanaat önderi, rol model olacağınıza inandığım sizlerden bu değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanızı istiyorum. Uluslararası öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Mezunlarımızın her birinde bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte başarılar diliyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde halkınıza şahsım ve milletimin selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımıza, uluslararası öğrencilerimize yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.