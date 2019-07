BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Sharjah'ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi Londra'daki lüks evinde ölü bulundu.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi (39) kentin lüks semti Knigthsbridge'deki evinde pazartesi sabahı ölü bulundu.



Polis kaynaklarına dayandırılan haberde, moda tasarımcısı El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi.



Polisin, ihbar üzerine gittiği evde Prens Halid'in cesediyle önemli miktarda uyuşturucu bulduğu belirtildi.



Yerel basın, Veliaht Prens'in evinde verdiği cinsel nitelikte bir partinin sonunda hayatını kaybettiğini iddia etti.



Ağabeyi de uyuşturucudan ölmüştü



Öte yandan, Halid El Kasımi'nin ölümün ardından Sharjah'ta 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.



Ailenin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Prens Halid'in ölümü için 'Tasarım dünyası büyük bir filozofu ve sanatçıyı kaybetti.' ifadesine yer verildi.



Veliaht Prens'in 'sosyo-politik sorunları kavrayışı ve bunlara hassasiyeti' övülürken, Orta Doğu ve Batı dünyası arasındaki ilişkilere özellikle duyarlı olduğuna işaret edildi.



Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin büyük oğlu ve hayatını kaybeden Veliaht Prens'in ağabeyi de 1999'da İngiltere'nin Sussex bölgesindeki aile malikanesinde aşırı dozda eroin kullanımına bağlı olarak 24 yaşında ölmüştü.



Sharjah, BAE'yi oluşturan 7 emirlik arasında yer alıyor.