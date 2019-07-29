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Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi olarak gösterildi.

Siyaset / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:22
Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi olarak gösterildi.

S400'ler konusunda Erdoğan'a destek vermişti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Biz, S-400 meselesini kendi güvenliğimiz için yaptığımız bir hamle olarak görüyoruz. Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zafiyet oluşturur. Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan bir santim geriye adım atmamız mümkün değildir” demişti

Melih Göçek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavuz Ağıralioğlu'nun milli çıkışı nedeniyle görevinden alındığını ifade ederken " Böyle insanlara sahip çıkmak boyun borcudur. Umarum önümüzdeki yıllarda aynı saflarda mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

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