Turizm ve gastronomi öğrencileri işsiz kalmıyor

Alanya HEP Üniversitesi, yılda yaklaşık 3 milyon yabancı turist ağırlayan Alanya'da, tüm bölüm öğrencilerine uluslararası fırsatların kapısını aralıyor. Erasmus Plus ve benzeri öğrenci değişim programları ve uluslararası eğitim ortaklıklarıyla fark oluşturan üniversite, mimarlık, iletişim tasarımı ve yönetimi ve bilgisayar mühendisliği dallarında da ses getirecek projelerin uluslararası çalışmalarını sürdürüyor.



Alanya HEP Üniversitesi'nde öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner; “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından 2011 yılında Alanya ilçesinde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Uluslararası standartlarda eğitim veren üniversitemizin eğitim dili yüzde 100 İngilizcedir. Öğrencilerimizin dersleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilmeleri, akademik kadromuzun temel amaçları arasındadır. Üniversitemizi tercih eden öğrenciler, 2. sınıftan itibaren seçmeli olarak, ikinci bir yabancı dil öğrenme şansına sahip olmaktadır. Üniversitemizin lisans programları arasında, mimarlık, iletişim ve tasarım yönetimi, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm işletmeciliği yer almaktadır. Tüm bölümlerimiz, teknolojinin yanı sıra doğa, turizm, sanat ve tarih ile iç içedir. Yenilikçi, sorgulayıcı, çevreye ve topluma duyarlı, çağdaş bir eğitim vizyonuna sahiptir. Genç ve dinamik bir kadroya sahip üniversitemizde, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımını da destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerine yüzde 100 iş garantisi



Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, üniversitenin Turizm İşletmeciliği Bölümünden mezun olan tüm öğrencilerin sektörde iş sahibi olduğuna dikkat çekti.



Turizm İşletmeciliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin; yüzde 100 İngilizce eğitim ve ikinci yabancı dil öğrenme olanağı sayesinde yurt içinde ve dışında daha rahat iş bulabildiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Sidar, şu bilgileri aktardı: “Şehirle iç içe bir üniversite olmamız, mütevelli heyetimizin yapısı, yerel ile bölgesel işverenler ile kurulan güçlü bağlantılar sayesine öğrencilerimize ve mezunlarımıza kendi alanlarında iş hayatına yönelik deneyim imkanı sunuyoruz. Piyasanın koşulları göz önünde bulundurularak açılmış olan turizm işletmeciliği bölümünde eğitim gören öğrencilerimiz, yüzde 100 İngilizce eğitim ve ikinci yabancı dil öğrenme olanağı sayesinde yurt içinde ve dışında daha rahat iş bulabiliyorlar. Ayrıca turizm işletmeciliği bölümümüz bütün mezunlarımıza sektörde yüzde 100 iş garantisi imkanı sunmaktadır. Bölüm olarak, turizm endüstrisinde üst yönetim işletme pozisyonlarına, turizm sektöründe teorik eğitimin yanı sıra uygulama eğitiminin, yeni mezun bireyin iş hayatına bir adım ileride başlamasına olanak sağladığı inancı ile hareket etmekteyiz. Ayrıca profesyonellerle sık sık bir araya gelen öğrencilerimiz sektörün cazip yönlerini de fark ediyor. Bizler sektör ile akademi arasındaki mesafeyi en aza indirmeye çalışarak öğrencilerimizin sektörle iç içe yaşaması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz.”



İletişim dünyasına referans olacak öğrenciler



Üniversitenin öğrencilerine sağladığı olanaklar, turizm ve gastronomi ile sanırlı kalmıyor. İletişim Tasarımı Yönetimi alanlarında da nitelikli bir eğitim öğrencileri bekliyor.



İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan; farklı bakış açısı ve mesleki donanımıyla, iletişim tasarımı ve yönetimi alanında sorumluluk sahibi profesyoneller yetiştirme amacında olduklarını kaydetti.



“İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünden mezun olan her bir öğrencimiz, mevcut üretim olanaklarıyla bilgiyi pratik tecrübeye dönüştürebilecek kabiliyete, sahip olur. Bu bölümden mezun olan geleceğin iletişim tasarımcıları; TV, sinema, dizi, radyo ve reklam sektörlerinde çalışma imkanını yakalar. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümümüzde öğrenim gören öğrenciler; Türkçeyi mükemmel konuşma ve yazmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci bir yabancı dile daha hakim olur. Özellikle dijital iletişim araçlarını etkin kullanabilen, analitik düşünebilen, iletişim sektörünün beklentilerine cevap verebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip meslek uzmanları yetiştirmek öncelikli hedefimizdir” diyerek bölümün öğrencilere sağladığı katkıları anlatan Dr. Öğr. Üyesi Doğan, “Bölümümüzden mezun olan her öğrenci, sosyal medya, bulut bilişim gibi yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilir” diye konuştu.



Turizm ve gastronomiyle nitelikli iş gücü



Deneyimli, alanına hakim, ulusal ve uluslararası akademisyen kadrosuyla öğrencilerine pek çok fırsatlar sunan Alanya HEP Üniversitesi; öğrencilerinin yurt dışına açılmasını, hem dil hem de kültür olarak kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Alanya'da dört mevsimi anlatan logosuyla, Alanya'yı yaşayan ve yaşatmayı hedefleyen Alanya HEP Üniversitesi; kent üniversitesi olarak Alanya şehrini kampus olarak görüyor, öğrencilerine şehirle iç içe bir öğrencilik hayatı sunuyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, yüzde 100 İngilizce eğitim dili ile Akdeniz ve Ege bölgesinin en önemli ekonomik sektörlerinden olan turizm sektörüne ciddi katkılar sağlıyor. Nitelikli, yeniliklere açık, teknolojinin sunduğu olanakları izleme ve uygulama becerisine sahip, en az iki yabancı dil bilen bireyler yetiştiren üniversite, özellikle turizm alanında okuyan öğrencilerine iş garantisi veren nadir üniversiteler arasında yer alıyor. Kaynak : İHA

