Toplu tecavüz iftirası nedeniyle hakim karşısına çıkacak

Güney Kıbrıs'ın eğlence merkezi Ayia Napa'da, 12 İsrailli turistin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kadının dün polis tarafından gözaltına alındığı, İsrailli gençlerin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Genç kadın bugün hakim karşısına çıkacak.



İngiliz kadın, 17 Temmuz'da Ayia Napa'da yer alan bir tatil beldesindeki otelde toplu tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise başvurmuştu. Genç kadının şikayetinin ardından yaşları 15 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli genç gözaltına alınmıştı. Kaynak : İHA

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