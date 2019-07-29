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Samsun'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da 11. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
Samsun'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00'da sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldığı ve annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Pınar Gevez (34) 11. kattan düştü. Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Pınar Gevez'in olay yerinde öldüğü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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Polis112 Acil ServisSağlık Ekipleri


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