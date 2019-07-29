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Saç ektiren kişilerde öz güven artıyor

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ektiren kişilerde öz güvenin arttığını söyledi.

Sağlık / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
Saç ektiren kişilerde öz güven artıyor

Teknolojinin gelişmesi ve erkeklerin fiziki görünüşlerine daha fazla önem vermelerine bağlı olarak Türkiye'deki saç ekim ameliyatlarının sayısının da her geçen gün arttığını belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de her 10 erkekten yarısının saçlarının döküldüğünün belirlendiğini söyledi.

Gülgör, 'Saç dökülmesi erkeklerde ciddi rahatsızlıklara kadar vardığı biliniyor. Gerek özel hayatında gerekse iş hayatında ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Saç ekimi yaptıran erkekler ilk iş olarak spora başlıyor ve kullanıyorlarsa sigarayı bırakıyorlar. Saç ektiren erkeklerin, aynı zamanda spora başlayıp sigaradan kurtulmaları bizi mutlu ediyor' dedi.

Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, 'Saç ektiren erkeklerin tarzları ve saç stillerinden duruşlarına kadar değişmektedir. İş hayatında başarılı işlere imza atabiliyorlar; çünkü var olan öz güvenleri ekimden sonra yeni görünümleriyle daha da artmaktadır. Özel hayatlarında daha da mutlu olabiliyorlar. Yeni ilişkiler hatta evlilikler yapıyorlar. Tüm bu güzel gelişmelere şahitlik yapmak bizi mutlu ediyor. Erkek tipi saç dökülmelerinde genellikle erkeklerde saç çizgisi geriye doğru gitmektedir. İşte bu noktada psikolojik olarak etkilenmeye başlamaktadırlar. Şunu söyleyebilirim ki biz sadece saç ekmiyoruz biz onların hayata daha güzel ve mutlu bakmalarını sağlıyoruz' dedi.

Kaynak : İHA

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