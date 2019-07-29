Korkunç! Çıplak cesedi valizde buldular

Rus model Ekaterina K, yeni sevgilisi ile Hollanda'ya tatile gitmeye hazırlanıyordu.



Geçtiğimiz haftadan beri 24 yaşındaki genç kadından haber alamayan ailesi, ev sahibine ulaştı.



Ev sahibi, Ekaterina'nın başkent Moskova'daki dairesine gittiğinde dış kapı açıktı.



Endişelenen ev sahibi, içeri girdiğinde korkunç bir görüntü ile karşılaştı. Kadının çıplak cesedi bir valizin içine sıkıştırılmıştı.



Ev sahibi hemen Ekaterina'nın ailesine ve polise haber verdi.









