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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:06
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, '25 Temmuz günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi mevkisinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsü alınarak bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.' denildi. Kaynak : AA

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TahkikatPiyadeTerör Örgütüİl Jandarma Komutanlığı


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