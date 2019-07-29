Afganistan'da korkunç saldırı: 20 ölü

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de Salih'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih kolundan yaralanmıştı. Saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürmüştü.





Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salih'in durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.



Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci dün resmen başlamıştı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA



Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir seçim ofisinde meydana gelen terör saldırısında en az yirmi kişinin hayatını kaybettiği ve bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayı dahil, birçok kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz' denildi. Açıklamada ayrıca Afganistan'daki seçim sürecine ilişkin, 'Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.