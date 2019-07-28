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7 aylık bebeğin feci sonu!

Osmaniye’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında annesi ölen 7 aylık bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 21:54
7 aylık bebeğin feci sonu!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye D400 karayolu Tehci köyü yol kavşağında meydana geldi. Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, kavşak üzerinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 HA 170 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde şoför Mehmet Kılınç ve aynı otomobilde bulunan 7 aylık bebeği Zeynep Kılınç ağır yaralandı eşi Zeynep Kılınç ise hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol ise kazaya karışan araçların kaza yerinden çekilmesiyle kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Zeynep Kılınc'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilden ağır yaralı olarak çıkartılan ve Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan 7 aylık Zeynep bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaynak : İHA

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