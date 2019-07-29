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41 Astsubay hakkında tutuklama kararı verildi

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.

Yaşam / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:03
41 Astsubay hakkında tutuklama kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmekte.

Kaynak : İHA

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