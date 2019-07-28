Vicdansızlık! Yavru kediyi önce...

İddialara göre, Bursalı hayvanseverler, geçen hafta pazar günü Orhangazi'de yürüyüşe çıktı. Boş tarlada gezdikleri esnada kötü durumda olan bir kediyi fark ettiler. Kedinin yürüyemediğini gören vatandaşlar kaza geçirdiğini düşündü. Hayvanseveler kediyle ilgilenip gece geç saatlerde olmasına rağmen Veteriner Ersin Arslan'a getirdi. Burada müdahale edilen ve tetkikleri yapılan hayvanın vücudunda saçma olması ve darp izlerinin olması herkesi şoke etti. Talihsiz kedi bulunmasının ardından 24 saat sonra hayatını kaybetti.



Kediyi bulan ve veterinere yetiştiren Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar, 'Orhangazi'deki dernek arkadaşlarımızı ziyarete gittik. Kırsaldaki ziyaretimizde kedi gözümüze çarptı. Yerde arka ayakları tutmaz vaziyette yatıyordu. Hemen aldık. Orhangazi'de imkanlar kısıtlı olduğu için gece 3 olmasına rağmen Bursa'daki Veteriner Ersin Arslan'a getirdik. Burada yapılan tetkikler sonucu şoke olduk. İlk önce saçma atıldığını ardından sert bir cisimle vurulduğunu öğrendik. Bütün imkanlar seferber edildi, ama kurtulamadı. Çok acı bir durum, üzgünüz' dedi.



Zavallı kediye kimin ve neden işkence ettiği ise henüz bilinmiyor. Kaynak : İHA

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