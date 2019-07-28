Türkiye şehidini uğurladı!

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin ekip otosuna düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi.



Adıyaman'da yapılan töreninin ardından dün memleketi Kayseri'ye getirilen 4 yıllık polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.







Burada şehidin annesi Adalet Uluçay ile eşi Sümeyra Uluçay el ele tutuşarak birbirlerine destek olmaya çalıştı. Semra Uluçay, kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ile gözyaşı döktü. Babası Fahri Uluçay'ı 6 yıl önce kaybeden şehit Uluçay'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık'taki Hulusi Akar Camii'ne getirildi.







Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, şehit Uluçay'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bakan Soylu, cenazede şehidin ailesine başsağlığı diledi. Törende dayısı Ahmet Yaşar, tabutu başında Uluçay'ın mezuniyet fotoğrafını havaya kaldırarak gösterdi.



KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNE ZARAR VERİLDİ



Bazı vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenge zarar verdi. Çelenkteki yazıyı ve çiçekleri söken vatandaşlar, polis tarafından uzaklaştırıldı.



Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından polis şehitliğine götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

