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Rize'de genç kızı darbeden kişi tutuklandı

Genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli tutuklandı.

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 13:53
Rize'de genç kızı darbeden kişi tutuklandı
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Rize'de, genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yeri önünde bulunan R.T'nin bir kişi tarafından darbedildiği, soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından şüphelinin B.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, B.G'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklama istemiyle Rize Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itirazda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, 'Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir.' denildi. Kaynak : AA

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