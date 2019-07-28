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Listeden bir terörist daha eksildi

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 16:28
Listeden bir terörist daha eksildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Listeye bir çizik daha

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.



İçişleri BakanlığıTendürek DağıUğur ArslanCudi Dağı


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