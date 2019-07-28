Listeden bir terörist daha eksildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.



Bölgede operasyonlar sürüyor.



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Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.







