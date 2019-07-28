USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Eğitim / 28 Temmuz 2019 Pazar 13:16
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS 2019/1 tercihlerinde Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarını kapsayan tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar KPSS 2019/1 tercih sonuçlarının sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.

KPSS tercihlerinde Ortaöğretim kadroları için 130 kontenjan sayısı ayrılırken Önlisans için ayrılan kontenjan 254 olarak açıklanmıştı. En fazla kontenjanın Lisans mezunları için ayrıldığı KPSS 2019/1 tercihlerinde Lisans mezunlarına ayrılan kontenjan sayısı ise 630 olarak duyurulmuştu. KPSS 2019/1 tercih sonuçlarında ayrılan tüm kontenjanlara adaylar tamamı yerleştirildi.

Kimlik NumarasıYerleştirme SonuçlarıOrtaöğretim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı