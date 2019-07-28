USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Korkunç olay! Çöpte bebek cesedi bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çöp konteynerinden kötü kokuların gelmesinden şüphelenen vatandaşlar, bir bebek cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 3 haftalık olduğu belirlenen bebeğin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 11:43
Korkunç olay! Çöpte bebek cesedi bulundu

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ve eşi N.M. dağlık alanda otomobille evlerine gittikleri sırada yanlarında bulunan çöpleri atmak için yol kenarındaki çöp konteynerlerinin yanında durdu. N.M. çöpleri döktüğü sırada çöplükten ağır bir kokunun geldiğini fark ederek eşi B.M.'ye haber verdi. Çöp konteynerini kontrol eden B.M. bir bebek cesediyle karşılaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeğin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, sıcağın etkisiyle cesedin bazı kısımlarında çürümenin başladığı öğrenildi. Bebeğin kim veya kimler tarafından çöpe bırakıldığı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BebekBebek CesediJandarmaAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı