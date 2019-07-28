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Kiraladığı tekne zavallı çocuğun sonu oldu!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 09:31
Kiraladığı tekne zavallı çocuğun sonu oldu!
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Olay, dün 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü’ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekneyle göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı.

Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı.

Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin’in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD’dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı.

Yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde Eren’in cansız bedenine ulaşıldı. Bot ile karaya çıkartılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

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