İkna edilerek teslim olan teröristlerin sayısı arttı

İçişleri Bakanlığından, bu yılın yaklaşık 7 aylık döneminde 138 teröristin ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarılı operasyonlar terör örgütlerindeki çözülmeyi hızlandırdı.



Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle iş birliğinin önemli katkısı oldu.



PKK/KCK ile aşırı sol terör örgütlerinin özellikle güvenlik güçlerine yönelik kirli yalanlarına rağmen, ikna çalışmaları sayesinde, 2017'de 105, geçen yıl 165 ve bu yılın da yaklaşık 7 aylık döneminde 138 olmak üzere 408 terörist teslim oldu.



- Teslim olanlar örgüt içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkardı



Teslim olan teröristlerin anlattıkları da terör örgütünün iç yüzünü gözler önüne serdi. Terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıklarını anlatan teröristler, örgüt içerisinde sözde yöneticiler ile aralarında çok büyük uçurum olduğunu, sözde lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını kaydetti.



Yine teslim olan teröristler ifadelerinde, sözde lider kadrodaki isimlerin kendi güvenliklerini sağlamak için diğer teröristleri riske attıklarını belirtti.



- Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor



Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.



Silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atılıyor.



Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak ve Suriye'de bulunan örgüt kamplarında zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen, sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunuyor.



İçişleri Bakanlığınca gençlerin terörden korunması maksadıyla, alt yapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirildi.



Bu sistem kapsamında çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle iş birliği yapılıyor. Çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak profesyonel yöntemlerle gelecekleri garanti altına alınıyor.



- 'Teslim olma sürecinde devlet bize sahip çıktı'



Terör örgütlerinden kaçan teröristlere başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkanı tanınıyor.



Teslim olan teröristler ifadelerinde, teslim olma sürecinde devletin kendilerine sahip çıkacağını tahmin etmediklerini düşündüklerini söyledi.



Sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını ve devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını belirten teröristler, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini ve artık geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.



- 'Teslim olmak isteyen çok sayıda terörist var'



Bu süreçte çocuklarını geri almak için devletle beraber örgüte karşı mücadele eden aileler, örgütten kurtarılan çocuklarının kıyafetlerine kadar güvenlik birimlerinin her şeyi düşündüğünü aktardı.



Tüm çabanın kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinin olduğunu gördüklerini dile getiren aileler, akıllarında devlete karşı olan olumsuz tüm düşüncelerin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu anlattı.



Güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ifadelerinde, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu ve tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı.



Terör örgütü DEAŞ ile savaşma bahanesiyle ölüme terk edilen ve teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından işkence yapılacağı ve öldürülecekleri söylenen teröristler ifadelerinde, kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını, aileleriyle rahatça görüştürüldüklerini ve her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirtti. Kaynak : AA

