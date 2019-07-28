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Cumhurbaşkanlığı'ndan meslek tercih rehberi!

Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileri ile üniversite adayları için tercih rehberi hazırladı. Rehberde üniversiteden mezun olanların ortalama ilk 6 ayda iş buldukları, işe başlamada en yüksek maaşın 5 bin 890 lira, en düşük ise 2 bin 435 lira olduğu belirtildi.

Eğitim / 28 Temmuz 2019 Pazar 10:23
Cumhurbaşkanlığı'ndan meslek tercih rehberi!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihi yapacaklara, öğrencilere ve mezunlara yönelik bir meslek rehberi hazırladı. YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek ulusal düzeyde yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri) çalışmasıyla mesleklerin iş bulma süreleri, istihdam oranları, ortalama ücretleri ortaya çıktı.

EN AVANTAJLI OLANLAR

Çalışmanın genelinde istihdam açısından en avantajlı bölümlerin sağlık, mühendislik ve pilotluk olduğu görüldü. Araştırmaya göre; istihdam oranı en yüksek bölümler pilotluk, eczacılık ve fizyoterapi. İş bulma sırasına göre en iyi bölüm ise 4 ay 2 günlük iş bulma süresiyle tekstil mühendisliği, 5 ay 8 gün ile iç mimarlık, 5 ay 10 gün ile mimarlık oldu.

DEVLETTE TIP VE SAĞLIK

İş bulma süresinin en zor olduğu bölümler hukuk, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, maliye, öğretmenlik, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı bölümleri. Ayrıca, bölümler bazında kamuda işe yerleşme oranı da incelendi. Bu kritere göre tıp, sağlık hizmetleri, diş hekimliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hukuk, İslam bilimleri, ilk sıralarda yer aldı.

ORTALAMA 6 AYDA İŞ
Ücret açısından yapılan incelemeye göre ise ilk işe başlama ortalama ücretlerinde ilk sırada 5 bin 890 lirayla tıp mezunları, ikinci sırada 4 bin 736 lira ile pilotlar, üçüncü sırada 4 bin 555 lirayla uçak mühendisleri yer aldı. Öğrencilerin mezun olmalarının ardından ortalama ilk 6 ayda iş buldukları belirtilen rehberde, üniversite mezunlarının en düşük ücreti 2 bin 435 lira ile maliye mezunlarının oldu.

















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