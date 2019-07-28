Bakan Soylu'dan Suriyeliler ilgili açıklama

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki göçmenlerin sınırdışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunana İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'dan gönderilecek göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulunarak,' Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınırdışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir' dedi.









İSTANBUL'DA 1 MİLYON 69 BİN KAYITLI GÖÇMEN VAR



İstanbul'da 1 milyon 69 bin kayıtlı göçmen olduğunu da belirten Soylu, 'Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz.Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de kayıtsız kaçak göçmenlerle ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilerle ilgili. Bir de kaydı olmayan düzensiz göçmenler var. 165 bini geçmiş durumda. Bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu rakam 300 bini bulur. İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana operasyon yapıyoruz. 6 bin 122 kişi yakaladık. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691'i Afgan, bin 619'u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir bütün bunları yakalıyoruz ve bunları, Suriyeliler hariç, kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz.



Suriyelileri ise geçici koruma kapsamında olduğu için 'Size 20 Ağustos'a kadar gitme imkanı tanıyoruz' deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz ve kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz' açıklamasında bulundu.