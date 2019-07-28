6 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 6 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."