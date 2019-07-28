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6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

3. Sayfa / 28 Temmuz 2019 Pazar 11:23
6 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 6 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."

Tendürek DağıJandarmaŞırnak Cudi Dağı


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