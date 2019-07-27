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Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Güncel / 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu.

YALÇIN GÜLHAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?
Yalçın Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Müjdat GezenKaracaahmet


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