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Servis düzenlemesi ertelendi

Okul servislerinde üç noktalı emniyet kemerini, sensör sistemini ve kamerayı zorunlu hale getiren düzenlemenin yürürlüğü bir yıl ertelendi.

Eğitim / 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:09
Servis düzenlemesi ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen'in unutulduğu okul servisinde yaşamını yitirmesinin ardından, servisler için bir düzenleme yapma kararı almıştı.

GEREKLİ OLANLAR

O yönetmeliğe göre, servislerde acı olayların yaşanmaması için her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurulacak, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat sağlanacak, araçlara da kamera kayıt cihazı konulacaktı.



3 EYLÜL 2020'YE ERTELENDİ

Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere 3 Eylül 2018' kadar süre tanındı.

Geçen yıl, artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi.

Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir kez daha ertelenerek 3 Eylül 2020'ye çekildi.

İçişleri BakanlığıKameraEmniyet KemeriMilli Eğitim Bakanlığı


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