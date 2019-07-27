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İstanbul'da 64 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik soruşturmada, 44’ü aktif görevdeki 64 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla 30 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 47’ şüpheli yakalandı.

Güncel / 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
İstanbul'da 64 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 44'ü görevdeki 64 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığının talimatının ardından şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında 47 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kaynak : İHA

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