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Fabrikada korkunç ölüm!

Gaziantep’te bir halı fabrikasının içerisinde forkliftin çarptığı Mehmet Ali Kubat yaşamını yitirdi. Forkliftin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

3. Sayfa / 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
Fabrikada korkunç ölüm!
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Olay, dün öğle saatlerinde 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçisi Mehmet Ali Kubat, halı dokuma makinelerinin arasından fabrika içerisindeki yol olarak kullanılan alana fırladı. Bu sırada alandan geçen ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki forklift Kubat’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kubat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kubat’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kubat’a forkliftin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Talihsiz işçinin cenazesi bugün memleketi Şanlıurfa’da toprağa verilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA

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