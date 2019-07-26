CHP'de toplu istifa şoku!

CHP İlçe Başkanı Metin, istifa olayını doğrularken yaşanan gelişmelerle ilgili CHP Lüleburgaz İlçe Yönetimi’nden Serdar Turgan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Dün olduğu gibi bugün de yolsuzluğun,kibrin ve adam kayırmanın karşısında dimdik duracak ve kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin adını kirletmesine izin vermeyeceğiz. Şanla, şerefle teslim aldığımız bayrağımızı tek bir leke sürmeden onurumuzla bugüne kadar taşıdıktan sonra üyemize ve delegemize teslim ediyoruz.” Kaynak : İHA

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