Aydın'da cinayet!

Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu, Kuşadası'ndaki bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada, bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yılancı Burnu mevkisinde, Sergen Yükçü (25) ile S.G. (26) arasında çıkan kavgada kalbinden bıçakla yaralanan Yükçü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı S.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
Yükçü'nün, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu olduğu öğrenildi.
Kaynak : AA