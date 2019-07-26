USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Yerli traktör görücüye çıktı, Başkan Erdoğan test etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektirkli traktörün deneme sürüşünü yaptı.

Güncel / 26 Temmuz 2019 Cuma 20:22
Yerli traktör görücüye çıktı, Başkan Erdoğan test etti

Bakan Pakdemirli ile bindiği Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan Erdoğan, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.

Erdoğan, “Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

69. Hasat Bayramı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen, ülkemiz için büyük önem taşıyan Türkiye'de ilklere imza atılan milli ve yerli projelerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Yakıt TasarrufuTarımYerli ÜretimOrman BakanlığıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı