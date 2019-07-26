Yerli traktör görücüye çıktı, Başkan Erdoğan test etti

Bakan Pakdemirli ile bindiği Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan Erdoğan, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.



Erdoğan, “Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



69. Hasat Bayramı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen, ülkemiz için büyük önem taşıyan Türkiye'de ilklere imza atılan milli ve yerli projelerin tanıtımı da gerçekleştirildi.