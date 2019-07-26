Türkiye kendi petrolünü üretecek!

Yurt içindeki yer altı arama faaliyetleri hakkında bilgi veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'Diyarbakır'da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık. Sadece düşeyde bir hidrolik çatlatma yöntemiydi. Şu anda hem düşey hem de yatay ilerleyerek hidrolik çatlatmayı da ilk defa denemiş olacağız. Birkaç hafta içerisinde orada denemelere başlayacağız' dedi.



Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dönmez, hidrokarbonla petrol aramaları için şunları söyledi:



HİDROKARBONDA HEDEF 135 KUYU



Geçtiğimiz yıl 65-70 sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama 30-35 özel sektör sondajları da gelir. Türkiye Petrollerinin günlük ortalama üretimi de 45 bin varillerde seyrediyor. Orada da arkadaşlarımıza dedim ki 'bunu 50 bin üstüne çıkarmamız lazım, artık bu seviyeler bize yetmiyor.' Bizim petrol kaynaklarımıza baktığımızda keşif ve üretim yapılan Güneydoğu sahalarımız var; Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis civarında, bir de Trakya'da sahalarımız var.



SAHA KEŞFİ YAPILDI



Birkaç ay önce de Diyarbakır'da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatmayla üretime başladık. Sadece düşeyde hidrolik çatlatma yöntemiydi. Şu anda hem düşey hem de yatay ilerleyerek hidrolik çatlatmayı da ilk defa denemiş olacağız. Birkaç hafta içinde orada denemelere başlayacağız.



Bizim için önemli, çünkü oradaki petrolümüz ağır, sıkışmış bir petrol. Üretim zorlukları fazla, dolayısıyla maliyetleri yüksekti. Bu hidrolik çatlatmayla daha önce üretemediğimiz petrolü üretme imkânına kavuşacağız. İlk denememiz olumlu, şimdi arkadaşlar yataydakini de deniyorlar. Oradan da netice alırsak yılda en az 5-6 tane hidrolik çatlatma yöntemiyle üretim planlıyoruz.