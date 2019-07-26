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Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti

Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Dünya / 26 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti

Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak : AA

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