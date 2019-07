Hepatitte Kontrol Hayat Kurtarıyor

Her yıl 28 Temmuz'da kutlanan Dünya Hepatit Günü öncesinde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya devam ediliyor. Etkinlikler kapsamında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ve Erişkin Aşı Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Tosun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hepatit ile ilgili bir konferans düzenledi.



Hepatit hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr. Tosun, 'Hepatit hastalığını yalnızca B'den ibaret olarak düşünmemek gerekiyor. Hepatit B farkına varılmadan geçiriliyor. Bu yüzden kişiler hiç bilmeden bu hastalığı geçirip taşıyıcı kalmış olabiliyor. Yıllar sonra kan bağışında, gebelikte veya ameliyat olacakları zaman yapılan tetkikler sırasında ortaya çıkıyor. Haliyle bundan haberi olmayan vatandaşlar şaşırıyor. Bu mikrobun vücutta olmasının çok fazla etkisi var. Çok sinsice ilerleyip karaciğeri ve diğer organları iflas ettirebiliyor. Bunun yanı sıra siroz ve kansere bile yol açabiliyor. Oysa ki bu durumdan aşıyla korunmak oldukça kolay ve mümkün. Üstelik 1998 yılından bu yana tüm yeni doğan bebeklere bu aşı ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.



Birçok yolla bulaşıyor



Hepatitin birçok farklı yolla bulaştığının altını çizen Doç. Dr. Selma Tosun, “Hepatit C hastalığı, tedaviden sonra tümüyle vücuttan mikrobu atılır bir hale geldi. Maalesef insanlar bunu bilmediği için hem o mikroplarla yaşamaya hem de bu mikrobu başkalarına bulaştırmaya devam ediyorlar. Hepatit B ve hepatit C kan yoluyla bulaşıyor. Kızılay'ın teknolojik tetkikleriyle kan nakillerinde bulaşma oranı artık sıfıra yakın; ancak hepatitli biriyle açık yaranız varken temasta bulunursanız veya cinsel ilişkiye girerseniz yine bulaşabiliyor. Annenin hepatitli olması durumunda da çocuğa buluşma oranı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.



Kontrol çok önemli



Vatandaşlara hepatit konusunda tetkik yaptırmaları gerektiğini öneren Doç. Dr. Tosun, şöyle devam etti:



'Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hamile vatandaşlar bu konuda tetkik yaptırmadılarsa mutlaka yaptırsınlar. Bebeklerini de bu konuda kontrol altında tutsunlar. Ailede hepatitli kişiler varsa mutlaka kontrol yaptırılması gerekiyor.' Kaynak : İHA

