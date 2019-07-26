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Hande Fırat skandal uygulamayı köşesinde yazdı!

Gazeteci Hande Fırat, tatil beldelerinde 18 yaşından küçüklerin beach clublarda alkol ve sigarayı rahat rahat tükettiğini yazdı.

Yaşam / 26 Temmuz 2019 Cuma 10:09
Hande Fırat skandal uygulamayı köşesinde yazdı!

Havaların ısınmasıyla tatil beldelerine akın sürerken, yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Beach clublarda 18 yaşından küçüklerin rahat rahat alkol ve sigara tükettikleri görülürken, Gazeteci Hande Fırat bu konuya isyan etti.

Hande Fırat yetkilileri göreve çağrırken, şunları yazdı;
Ankara'da bir lise organizasyonu ile düzenlenen konser...

İstanbul'da bazı festivaller...

Bodrum, Alaçatı, Çeşme başta olmak üzere sahil şeridinde plajlar, yani “beach club”lar...

O clublar'daki “mutlu saatler”: “happy hour”lar...

Lamı cimi yok... Dürüst olalım... İçerisi 18 yaş altı çocuk kaynıyor. Hemen hemen hepsinin elinde sigara, alkol.

Yaşları 13-18 aralığında. Kapıdan ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Kimlik soran yok. “Giremezsin” diyen yine yok.

Sadece sahil şeridi değil. Şehirlerde yolda yürürken çocukların sigara içtiğini görebilirsiniz. Çocuklar büfelerden sigara satın alabiliyor. Kimse kimlik sormuyor. Ya da son yılların meşhur nargile kafelerine gidin. Kafeler yine 13-18 yaş arası çocuk kaynıyor.

Bir veli olarak, bir anne olarak isyan ediyorum.

Sağlık Bakanlığı bu konularda ciddi bir mücadele yürütüyor.

Buna rağmen 18 yaşını doldurmadığı halde sigara satın alabildiğini söyleyenlerin oranı ne biliyor musunuz? Yüzde 73.3...

Oysa ülkemizde 18 yaş altına her türlü tütün ürünü satışı yasak.

Dünyada tütün kontrol sözleşmesine taraf olan 181 ülkenin 122'sinde 18 yaş altına aynı yasak uygulanıyor.

Gelelim alkole... 121 ülkede 18 yaş altına içki satışı, 129 ülkede ise 18 yaş altına içki servis edilmesi yasak. Ülkemizde de yaş sınırı 18.

Yani “mutlu saatlere”, nargile kafelere alınan, büfelere gelen 13-18 yaş arası çocuklara Türkiye'de alkol, sigara ve tütün mamülü olan nargileyi satmak yasak.

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Yaş SınırıSigaraAlaçatıHande Fırat


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