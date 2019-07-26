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Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

3. Sayfa / 26 Temmuz 2019 Cuma 13:03
Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

ŞehitBaşsağlığıMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriIrak


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