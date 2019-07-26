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Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillik

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8’i tutuklandı.

3. Sayfa / 26 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillik
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir merkez, ilçeler ve köylerde 46 noktada ve Manisa ili Kırkağaç ilçesinde toplam 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen “Bumerang” yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'i bayan 47 erkek şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin fuhuş amaçlı pazarladıkları 12 bayan ve bu bayanlarla fuhuş yapan 101 şahsın ifadesi alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı pazarladıkları bayanların çıplak, yarı çıplak ve muhtelif resimlerinin olduğu dizüstü bilgisayar, 2 bin 765 TL para, 10 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve cinsel içerikli ürünler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonunda mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.






Kaynak : İHA

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