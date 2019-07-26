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Et alım fiyatları değişti

Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

Ekonomi / 26 Temmuz 2019 Cuma 20:10
Et alım fiyatları değişti

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncelledi. Bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.

YERLİN HAYVANDA ALIM FİYATI 32 LİRA
Buna göre, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 lira artış yapıldı. Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı.

ESK'nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirildi.

ÜRETİCİ BİR AN ÖNCE KESİM İSTİYOR
Konuya ilişkin olarak AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tunç, üreticiler olarak alım fiyatlarında kilogram başına 5 lira artış talep ettiklerini dile getirerek, 'Yem maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Gelirimiz maliyetlerin altında kaldığı için üretim ciddi anlamda azaldı. Kurdaki gelişmeler ve yem fiyatlarındaki artışlar bizi ciddi olarak zorladı. Böyle devam ederse insanlar üretimden çekilecek.' dedi.

'ÜRETİCİLERİN KREDİ BORCU SORUNU VAR'
Üreticilerin, Merkez Bankasının faiz indirimi kararı sonrasında banka faizlerinin düşmesi halinde rahatlayacaklarına işaret eden Tunç, 'Üreticilerin ciddi kredi borçları var. Kur ve faizlerdeki gelişmeler üreticinin tüm hesaplarını alt üst etmişti. Faiz kararının piyasaya olumlu yansıyacağını ve faizlerin düşeceğini düşünüyorum. ESK'nin kararı da üreticiyi bir nebze rahatlatacak.' diye konuştu.

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