Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil'de Türk Başkonsolos görevlisinin şehit edildiği saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.







29 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ



Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal'ın örgüte 1990'da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.



SÖZDE ÜST DÜZEY İSİMLERE İKİNCİ OPERASYON



Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, operasyonda PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.



TSK ve MİT, Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonla Erbil suikastının iki planlayıcısını da vurmuştu.



Erbil'de geçen hafta çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevli şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.