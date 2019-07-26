Cumhurbaşkanı tarih verdi! AK Parti'de kongre süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanlığı Toplantısında konuştu. Erdoğan, AK Parti'de kongre sürecinin sonbaharda başlayacağını söyleyerek,

'Geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler ekleyeceğiz. 7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız. Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder.' ifadelerini kullandı.