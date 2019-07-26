Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye rest!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Konuşmasında ABD'nin F-35 kararını değerlendiren Erdoğan 'F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz' dedi.







Erdoğan ABD yönetimine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı;



'AMERİKA'NIN KONGRESİNE SESLENİYORUM''



Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz.



ABD'NİN F-35 KARARI



F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var. Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan garantör ülke. AB gözlemci. Kapılarında adeta dilenci gibi beklettiler. İHA mı alacağız SİHA mı alacağız. Vermediler. Sayın Bush bir gün bana 'Sayın Başbakan size bu yapılanı kabul etmem dedi. Çağırdı o zaman Dışişleri Bakanı Powell'a dedi ki böyle olmaz 48 saat İHA'ları vereceksiniz. Ondan sonra böyle bir süreç başladı. Bu yeter mi?''



