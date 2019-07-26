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3 ülke Doğu Akdeniz için bir araya geldi! Toplantı yeri manidar!

ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs temsilcileri arasında Washington'da yapılan 1. Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda, söz konusu ülkeler arasında Doğu Akdeniz'deki 'ekonomik iş birliği' konuları ele alındı.

Güncel / 26 Temmuz 2019 Cuma 22:16
3 ülke Doğu Akdeniz için bir araya geldi! Toplantı yeri manidar!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülke arasındaki 1. Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından hazırlanan ortak açıklama paylaşıldı.

WASHINGTON'DA TOPLANDILAR

Ortak açıklamada, söz konusu ülkelerin diplomatik temsilcilerinin 25 Temmuz'da Washington'da bir araya geldiği ve Doğu Akdeniz'deki ortak iş birliği alanlarını ele aldıkları bildirildi.

DESTEK MESAJI VURGULANDI

Görüşmede, son olarak 20 Mart'ta bu ülkeler arasında yapılan toplantıda alınan kararlara atıf yapıldığı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun o gün ifade ettiği destek mesajının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, dünkü görüşmeye ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Manisha Singh ev sahipliği yaptı ve diğer ülkelerin Washington'da görev yapan üst düzey diplomatik temsilcileri katıldı.

DAHA ÖNCE DE NETANYAHU EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

20 Mart'ta Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Pompeo'nun yanı sıra o günkü Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis katılmıştı.

Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ortak ekonomik çıkarlara ve muhtemel "tehditlere" karşı birlikte hareket etme konusundaki mutabakata vurgu yapılmıştı.

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