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TIR sürücüsü uyudu ortalık savaş alanına döndü!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iddiaya göre direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı tır, bariyerlere çarparak ters döndü.

3. Sayfa / 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
TIR sürücüsü uyudu ortalık savaş alanına döndü!
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Kaza, saat 07.00 sularında Gölbaşı ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförü Cengiz B., İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek üzere aracıyla yola çıktı.

Cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan 27 EH 289 plakalı tır ile Gölbaşı Çevreyolu Havalimanı istikametinde gitmekte olan Cengiz B., iddiaya göre direksiyon başında uyudu. Yoldan çıkan tır bariyerlere çarparak ters döndü. Ters dönen tırdan çıkmayı başaran sürücü, kazanın etkisiyle şok yaşadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.


PolisTır ŞoförüGölbaşıDireksiyonGüvenlik Önlemi


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