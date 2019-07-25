USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Teröristlerin inlerine girildi!

Şırnak’ın Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güncel / 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
Teröristlerin inlerine girildi!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Uludere ilçesi Göllük Tepe bölgesi Kırmızı Yayla mevkiinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinde ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama tarama çalışmalarında 2 mağara ve teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda 1 adet 81 milimetre havan, 11 adet savunma el bombası, 10 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet topuk mayını, 2 bin adet Kalaşnikof mühimmatı, 500 adet Bixi mühimmatı, 1 adet 400'lük mayın, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet Kanas şarjörü, 1 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet şemsiye, 2 adet serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar  kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi




PiyadeTabur KomutanlığıKalaşnikofEl BombasıJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı