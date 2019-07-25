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TABİP bilim okulu İTÜ rektörünü ziyaret etti

TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) ’nun üçüncü gününde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde devam etti.

Eğitim / 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:07
TABİP bilim okulu İTÜ rektörünü ziyaret etti
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Katılımcılar, alanında öncü akademisyenler tarafından “Programlama ve Kontrol Teorileri” hakkında bilgiler aldı ve helikopterin çalışma prensibi üzerine modellenen prototipi gözlemleme fırsatı buldu. Daha sonrasında akademisyenler tarafından yapılan sunumun ardından, çalışma grupları oluşturularak katılımcılara drone programlama ve uçurma konusunda eşsiz bir deneyim elde etme imkanı sağlandı.

Gün sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın kabul ettiği katılımcılar ve TABİP ekibi, üniversite ve olası iş birlikleri hakkında istişarelerde bulundu. Öğrencilerle samimi bir ortamda yapılan görüşmede İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, konuşmasında İTÜ'nün uluslararası görünümüne vurgu yaptı. İTÜ'lü öğrenci proje takımlarının uluslararası yarışmalardaki başarısından ve Teknofest 2019'a hazırlanan öğrencilerin çalışmalarından bahsetti. Yaz okulu programındaki öğrencileri İTÜ'nün lisansüstü programlarına davet eden Karaca, Yunus Emre Enstitüsüne ve TABİP Bilim Yaz Okulu koordinatörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA)'nun, 26 Temmuz'a kadar devam edeceği İstanbul programı sırasıyla Kayseri, Nevşehir ve Ankara ile devam edecek.

İstanbul Teknik ÜniversitesiYaz OkuluMehmet KaracaYunus EmreUluslararası


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