MSB'den bedelli duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sistemine yönelik açıklama yapılırken, yurt genelindeki gelişmeler hakkında da önemli gelişmeler kaydedildi.



Yapılan açıklamada, '6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.' denildi.







BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ



2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.



2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.



Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.



Bedelli askerliğin 2019 yılı bedeli 33 bin 230TL olarak belirlenmişti.