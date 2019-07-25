USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen MİT ve TSK operasyonuyla Erbil suikastı planlayıcısı vuruldu.

Güncel / 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!
Foto Galeri için tıklayın

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı planladığı tespit edilen iki kişi etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in ortak operasyonu iki ayrı tarihte gerçekleştirildi. İlk operasyon hain saldırının hemen ertesi günü, 18 Temmuz'da düzenlendi.

Saldırının faillerinin ifadeleri doğrultusunda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen terörist vuruldu.

Devam eden operasyonlarda dün de bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonların havadan mı yoksa karadan mı olduğu bilinmiyor.

Bölgedeki operasyonlar kesintisiz devam ediyor.

ŞehitKuzey IrakTerör Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı