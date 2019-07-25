Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı planladığı tespit edilen iki kişi etkisiz hale getirildi.



TSK ve MİT'in ortak operasyonu iki ayrı tarihte gerçekleştirildi. İlk operasyon hain saldırının hemen ertesi günü, 18 Temmuz'da düzenlendi.



Saldırının faillerinin ifadeleri doğrultusunda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen terörist vuruldu.



Devam eden operasyonlarda dün de bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonların havadan mı yoksa karadan mı olduğu bilinmiyor.



Bölgedeki operasyonlar kesintisiz devam ediyor.